Турист в московском ресторане пристал к девушке и избил ее парня

В одном из московских ресторанов отдыхающий спровоцировал скандал, сначала проявив навязчивость к девушке, а затем вступив в потасовку с ее спутником, что было зафиксировано на камеру. Видеозапись инцидента разместили в телеграм-канале «МВД МЕДИА».

Как выяснилось, 26-летний мужчина, находясь в увеселительном заведении российской столицы, начал оказывать знаки внимания незнакомой посетительнице. Это спровоцировало конфликт с 20-летним молодым человеком девушки, который перерос в рукоприкладство. В ходе драки турист нанес сокрушительный удар студенту, от которого тот потерял сознание и упал, ударившись головой.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, включая ушибы и переломы. Правоохранительные органы задержали нападавшего, и в настоящее время в отношении него ведется уголовное расследование. Информация о происхождении туриста, прибывшего в Москву, не разглашается.

