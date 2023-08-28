Туристический автобус сгорел в Санкт-Петербурге

Его водитель попытался самостоятельно справиться с возгоранием, и этим сделал только хуже, поскольку он не справился с огнем.

Пожар произошел сегодня утром в Петроградском районе города. Транспортное средство находилось рядом с домом №6 по Аптекарской набережной, когда внутри автобуса произошло воспламенение. Пожарные приехали только после того, как водителю не удалось самому потушить огонь. В результате у автобуса полностью выгорел салон.

«В 7.47 пожар ликвидирован», - отчитались огнеборцы в микроблоге городского управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших в результате пожара, к счастью, не зафиксировано.