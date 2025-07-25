Туристка подверглась нападению медведя в горах Аляски на тропе Basher Trail

Согласно информации, предоставленной ABC News, в горном массиве Чугач на Аляске в США произошел инцидент с нападением медведя гризли на туристку.

Происшествие случилось на известном туристическом маршруте под названием Basher Trail. Атака произошла приблизительно в 3,2 км от начала тропы. После нападения женщина самостоятельно связалась со службой спасения и сообщила о полученных травмах, из-за которых она не могла продолжать движение.

Около часа спасатели поддерживали связь с пострадавшей и вели поиски с использованием беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии путешественница была доставлена в медицинское учреждение вертолетом, где ее состояние было оценено как стабильное.

По словам пострадавшей, после нападения медведь скрылся в неизвестном направлении. Департамент рыболовства и охоты штата Аляска оперативно закрыл район инцидента и начал поисковую операцию для обнаружения животного.

Власти обратились к населению с настоятельной рекомендацией избегать посещения троп в данной местности и напомнили о важности ношения с собой спрея для защиты от медведей.

Ранее сообщалось, что в Турции российская туристка скончалась после того, как ее муж выпал с третьего этажа.