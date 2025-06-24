В Турции российская туристка скончалась после того, как ее муж выпал с третьего этажа

В Турции произошел трагический инцидент с российской семьей, пишет SHOT. В курортной Аланье после новости о несчастном случае, связанным с мужем, умерла женщина.

По данным телеграм-канала, 47-летний россиянин прилетел на отдых со своей 39-летней женой из Свердловской области. В один из дней мужчина выпал с балкона третьего этажа отеля, расположенного в районе Тюрклер, в результате чего получил тяжелые травмы, в том числе множественные переломы.

Туриста срочно доставили в местную больницу — он впал в кому. Стоимость его лечение оценивается примерно в $11 тыс. долларов. Родственники мужчины организовали сбор средств, чтобы помочь ему в восстановлении.

Как пишет SHOT, в момент трагедии супруга пострадавшего спала и не знала, что произошло. Проснувшись, женщина была потрясена — от полученной информации ей стало плохо. Предварительно, у нее случился сердечный приступ, ставший причиной ее смерти.

Ранее сообщалось, что московская модель чудом выжила после падения с девятого этажа в Турции.