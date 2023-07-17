Туристку убило молнией во время похода в Красноярском крае

Группа поднималась на гору, и в склон ударила молния. ЧП произошло на высоте порядка 400 метров.

Инцидент случился в Ермаковском районе вчера утром. Там на территории природного парка «Ергаки» группа из четырех человек совершала восхождение на пик Звездный.

«Ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте», - рассказали о трагедии представители регионального управления Следственного комитета.

Еще два человека в результате данного происшествия получили травмы ног, и только один турист из группы не пострадал. К месту происшествия выдвинулись спасатели, а также оперативно-следственная группа. Они должны выяснить все обстоятельства этого случая.