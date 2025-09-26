Туристы из РФ в Анталье пострадали из-за обрушения потолка отеля

В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи произошло обрушение потолка, затронувшее множество туристов, в том числе граждан России. Видеозапись с места происшествия была обнародована в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.