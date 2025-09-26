Женщина погибла от удара катера на пляже в Турции

На турецком курорте Кемер произошла трагедия: российская туристка погибла, попав под катер. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации канала, женщина решила искупаться в море и заплыла за пределы разрешенной зоны, обозначенной буйками. В это время в той же акватории двигался катер, предназначенный для парасейлинга. Утверждается, что капитан катера, двигаясь на высокой скорости, совершил наезд на женщину.

Несмотря на оперативное прибытие спасателей и медиков, спасти пострадавшую не удалось, она скончалась на месте. Сообщается, что погибшей было 42 года. В связи с инцидентом были задержаны капитан катера и владелец компании, предоставляющей услуги парасейлинга. В целях проведения расследования и обеспечения безопасности судоходства в районе трагедии временно ограничено движение судов.

