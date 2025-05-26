Турок, убивший жену в Казани, просил суд отправить его под домашний арест

Гражданина Турции Мете Эцфела, который убил ножом экс-супругу и ранил трехлетнего сына, отправили в СИЗО. Он при этом просил поместить его под домашний арест из-за плохого здоровья. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Эцфел на заседании суда, где решался вопрос о вынесении ему меры пресечения, просил о снисхождении. Он заявлял, что является инвалидом и по этой причине его стоит отправить под домашний арест.

«Подозреваемый попросил сжалиться: мол, долго болел раком, у него нет половины одной почки, много проблем со здоровьем и якобы третья группа инвалидности», — указал микроблог.

Он также настаивал на том, что убитая им супруга страдала алкоголизмом, турок даже предоставил суду справки о том, что она проходила лечение. В итоге было вынесено решение о помещении его в следственный изолятор.

Ранее уже сообщалось о преступлении, которое совершил турецкий подданный. Он убил свою бывшую супругу в день рождения их общего ребенка. Он также ранил и сына, мальчик сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.