ТАСС: состояние ребенка убитой в Казани женщины оценивается как среднетяжелое

Трёхлетний ребёнок, который пострадал в результате нападения на женщину в Казани, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

После инцидента его привезли в приемное отделение больницы. Ребенка осмотрели врачи, провели все необходимые обследования, и сейчас он находится в отделении детской больницы.

«Состояние оценивается как среднетяжелое», — отметили в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казани мужчина, предположительно, совершил убийство женщины в день рождения их общего ребенка. После этого, по имеющимся данным, подозреваемый скрылся в соседнем доме. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.