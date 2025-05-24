«Турпром» предостерег россиян от поездок в Абхазию на автомобиле

Туристам из России советуют пока не планировать автомобильные поездки в Абхазию, несмотря на недавние меры, принятые местным МВД против необоснованных остановок машин с российскими номерами. Об этом сообщил портал «Турпром».

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с ТК SHOT выразил сомнения, что новые правила существенно повлияют на ситуацию на абхазских дорогах. По словам российских автовладельцев, их по-прежнему часто обманывают местные сотрудники ДПС.

Шапарин подчеркивает, что, несмотря на запрет главы МВД Абхазии Роберта Киута на безосновательные проверки машин из России, кардинальных изменений не наблюдается.

Напомним, что недавно абхазским инспекторам ГАИ запретили специально выискивать и останавливать автомобили с российскими номерами. В преддверии летнего туристического сезона Роберт Киут провел встречу с правоохранителями, где акцентировал внимание на недопустимости остановок машин с российскими номерными знаками без явных нарушений.

Вместе с тем, министр заявил о необходимости усиления контроля за порядком на дорогах, разрешив привлекать к дежурствам не только действующих полицейских, но и будущих выпускников профильных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение паспортов для жителей Абхазии и Южной Осетии.