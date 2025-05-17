Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух непризнанных республик

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Теперь все совершеннолетние граждане этих республик, имевшие соответствующий статус на 26 августа 2008 года, имеют право получить паспорт России намного быстрее и проще.

Из документа следует, что для оформления гражданства необходимо подать заявление в российское дипломатическое представительство в указанных республиках или территориальный орган МВД.

Граждане смогут получить российский паспорт без соблюдения некоторых процедур, предусмотренных законом «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 15). Теперь правительство РФ обязано утвердить процедуру получения документов, включая организацию их выдачи на территории Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что такие меры направлены на укрепление связей с регионами и упрощением интеграции их жителей в российское гражданско-правовое пространство.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия полководца Александра Суворова в 2030 году.