Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана

Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в криминальной среде как Витя Пан, передает телеканал Haberturk.

Панюшин был задержан турецкими силовиками на Северном Кипре за поддельный паспорт.

Российские правоохранительные органы объявили его в розыск еще в 2017 году. После этого Пан некоторое время скрывался на территории Украины.

Криминальный авторитет обвиняется в серии тяжких преступлений. Свою первую судимость Витя Пан получил еще в 1975 году за кражу госуимущества. Впоследствии он неоднократно оказывался за решеткой за различные преступления.