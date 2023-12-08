Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана
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Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в криминальной среде как Витя Пан, передает телеканал Haberturk.
Панюшин был задержан турецкими силовиками на Северном Кипре за поддельный паспорт.
Российские правоохранительные органы объявили его в розыск еще в 2017 году. После этого Пан некоторое время скрывался на территории Украины.
Криминальный авторитет обвиняется в серии тяжких преступлений. Свою первую судимость Витя Пан получил еще в 1975 году за кражу госуимущества. Впоследствии он неоднократно оказывался за решеткой за различные преступления.