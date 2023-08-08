Турция опровергла слухи об уничтожении гигантских объемов зерна во время взрыва в порту

Сведения о том, что в результате ЧП на элеватор было испорчено 8 миллионов тонн продовольствия, не соответствуют действительности.

При администрации турецкого президента действует Центр по борьбе с дезинформацией. Он и рассказал о том, какие последствия повлек за собой взрыв в Дериндже.

«Общая вместимость элеваторов в Дериндже составляет 95 тыс. тонн. В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн», - утверждают сотрудники Центра.

По итогам взрыва была повреждена пятая часть зерна, которое хранилось в элеваторе. Получается, что поврежденным оказалось зерно массой порядка 15 тысяч тонн. А все данные о погибших 8 миллионах тоннах являются дезинформацией.