«Ты дура, выброшу тебя»: в Подмосковье родители обвинили сотрудницу детсада в издевательствах над детьми

Жительница Подмосковья обвинила воспитательницу частного детсада в избиении и психологическом насилии над полуторогодовалым ребенком, пишет SHOT .

По информации издания, женщина отдала дочь в детский сад, а спустя время стала замечать на теле малышки кровоподтеки и ссадины, кроме того, ребенок стал нервным и истеричным.

Пытаясь выяснить, в чем же дело, женщина купила диктофон и спрятала его в кармане детской куртки. После она прослушала запись. Выяснилось, что воспитательница регулярно оскорбляет малышей и наносит им увечья.

Отмечается, что с полученной из частного детсада аудиозаписью женщина обратилась в полицию и прокуратуру.

Журналисты связались с заведующей дошкольного учреждения, та заверила, что данную сотрудницу уже уволили, кроме того, представители частного детсада обвинили маму воспитанницы в клевете и заявили, что подали соответствующее заявление в полицию.