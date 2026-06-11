110 тыс. лайков за кражу: соцсети превратили школьников в народных героев из-за высоких цен на продукты

В социальных сетях активно обсуждают историю, произошедшую в Кемерове. Местная жительница рассказала в TikTok о том, как подростки в магазине оплатили только одну булочку, а забрали с собой три пачки замороженных полуфабрикатов и напиток, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Ребята, мы увидели, что вы оплатили лишь булочку, а унесли три пачки чебупелей и колу», — говорится в оригинальном видео.

По информации издания, ролик набрал 1,5 млн просмотров. Однако вместо ожидаемого осуждения некоторые подписчики принялись защищать юных нарушителей и винить во всем высокие цены. Пользователи превратили мелких воришек в настоящих народных героев.

По информации издания, пользователи активно комментировали ролик. Так, один из подписчиков признался, что не испытывает осуждения по отношению к молодым людям, когда видит стоимость некоторых товаров. Комментарий поддержали лайками 110 тыс. человек. Запись с комментарием: «Случайность» одобрили 11 тыс. пользователей.

«Увидел цены на огурцы, развернулся и поехал в деревню помогать сажать бабушке огурцы», — комментарий набрал 1 тыс. лайков.

По данным издания, подобные видео создаются для того, чтобы пристыдить тех, кто ворует. Таким образом граждане пытаются побудить их вернуть товар или компенсировать ущерб. В крайнем случае — дать ориентировку полиции.

Ранее сообщалось, что россиянин украл из магазина более 60 единиц косметики.