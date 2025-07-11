Приблизительно 6000 украинских военнослужащих находятся под угрозой мощного удара со стороны российских Вооруженных сил в окрестностях Покровска в Донецкой Народной Республике. Это уже вторая подобная «огневая ловушка», в которую попадают силы противника за последние несколько дней.

Как сообщил телеграм-канал Mash, российские войска продвигаются на южном направлении в Днепропетровской области. В связи с этим украинской армии приходится передислоцировать личный состав для усиления оборонительных рубежей. 9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады ВС РФ осуществляют прорыв оборонительной линии к северу от города. 15-я, 30-я и 74-я бригады наносят удары с юго-западного направления в районе села Песчаное.

По информации военных источников, наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Сообщается, что за последние сутки там были уничтожены три пункта временного размещения (ПВД), а также более десяти единиц военной техники противника.

Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила 155 украинских БПЛА за ночь.