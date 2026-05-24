У Белого дома произошла стрельба

Рядом с Белым домом в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. О многочисленных выстрелах сообщили сразу несколько американских журналистов, находившихся неподалеку от здания администрации президента США (материал есть у РИА Новости ).

Корреспондент ABC News Селина Ван заявила, что во время работы у Белого дома были слышны многочисленные выстрелы, после чего представителей прессы направили в зал для брифингов.

Информацию о стрельбе также подтвердила журналистка NBC News Джули Циркин. По ее данным, рядом с Белым домом прозвучало несколько десятков выстрелов. Она отметила, что после инцидента служба безопасности комплекса ввела режим изоляции.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, к месту происшествия были стянуты усиленные наряды полиции и подразделения Национальной гвардии США. В районе 17-й улицы в центре города правоохранители полностью перекрыли движение транспорта, а проход пешеходов в сторону предполагаемого места стрельбы оказался закрыт.

По данным издания DC News, в момент происшествия Дональд Трамп находился в Белом доме. Телеканал CBS News сообщил, что стрельба произошла в непосредственной близости от президентской резиденции.

