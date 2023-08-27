У берегов Австралии разбился американский вертолет с морпехами

Во время военных учений у побережья Австралии потерпел крушение вертолет V-22 Osprey, на борту находились порядка 20 американских морских пехотинцев, сообщает Sky News Australia.

Из австралийского Дарвина вылетели самолеты компании CareFlight для проведения спасательной операции. Находившиеся на борту вертолета военнослужащие пока объявлены пропавшими без вести.

Крушение произошло в районе острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют военные Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора. В них задействовано 2500 человек. По данным Sky News, после катастрофы учения приостановлены.

Как отмечает телеканал, в вертолете находились только американские военные.