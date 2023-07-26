У берегов Голландии вспыхнуло судно с тремя тысячами автомобилей на борту

К пожару, судя по всему, привело возгорание электромобиля, который также перевозился на судне.

Береговая охрана Нидерландов заявила, что у берегов страны, в акватории Северного моря, терпит бедствие грузовой корабль Fremantle Highway. Он подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту в районе полуночи. Экипаж попытался самостоятельно справиться с пожаром, но это ему не удалось. Пожар только разрастался, отвоевывая все новые и новые площади. В результате команде судна пришлось эвакуироваться при помощи спасательного вертолета, а также шлюпок.

«К сожалению, один член экипажа погиб и несколько пострадали», - заявила голландская береговая охрана, чьи слова привело ТАСС.

По имеющимся данным, Fremantle Highway шел из Германии в Египет с грузом автомашин. Их было погружено на борт почти три тысячи единиц. Там же находились и 25 электромобилей, один их которых вспыхнул по неизвестным причинам.