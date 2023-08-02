У берегов Испании задержали парусник с крупной партией кокаина

Испанские правоохранители неподалеку от Сантандера перехватили парусник, перевозивший две тонные кокаина, сообщили в гражданской гвардии королевства.

Судно шло под британским флагом, поэтому операция проводилась совместно со спецслужбами Соединенного Королевства.

Предположительно, груз наркотиков шел в Испанию из Южной Америки. Из четырех задержанных членов экипажа судна два венесуэльца, один колумбиец и один испанец.

Стоимость перехваченных наркотиков на черном рынке могла достигать $70 млн.