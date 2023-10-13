У берегов Турции столкнулись два сухогруза с зерном из России и Украины

Одно судно шло из порта Измаил в Валенсию, а второе перевозило продовольствие из порта Кавказ в израильский Ашдод. Первое двигалось под флагом Коморских островов, другое – несло на себе флаг Панамы.

Оба судна получили повреждения. Сухогруз HAJE HALIMEH вывозил украинское зерно, а более крупный ASOMATOS двигался с грузом из РФ. Столкновение между ними произошло у острова Мармара, который расположен в Мраморном море. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от источника в турецком генеральном управлении береговой охраны.

По имеющимся данным, у HAJE HALIMEH при инциденте был разрушен значительный кусок палубы.