У Крымского моста застряли более 200 автомобилей из-за перекрытия
Фото: [скриншот с видео]
Ранее утром в воскресенье, 24 марта, движение по мосту перекрывалось на несколько часов. В результате чего на подъездах к путепроводу образовались очереди из желающих проехать автолюбителей.
Как сообщили у инфоцентре в соцсетях, в настоящее время проезда по Крымскому мосту с обеих сторон ожидают более 200 автомобилей.
«В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств», — сообщили в инфоцентре.
Автовладельцев призвали сохранять спокойствие и выполнять инструкции по безопасности.