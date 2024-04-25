У кума замминистра обороны РФ Иванова вывили пентхаус в центре столицы за 600 млн рублей

Уточняется, что стоимость данного жилья оценивается в 600 млн рублей.

Отмечается, что Бородин в свое время приобрел недвижимость в премиальном ЖК «Кадашевские палаты» возле Третьяковской галереи. Комплекс находится в реконструированном особняке XVIII века в стиле московского барокко. Общая площадь апартаментов, принадлежащих куму Иванова, составляет 600 кв. м.

Добавляется, что пять лет назад он также приобрел загородный участок на полторы квадратов в подмосковной деревне Липки, тем не менее дом построить так и не успел. Кроме того, в 2021 году он купил 12 земельных участков в элитном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. Бородин имеет в собственности Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. При этом с момента начала расследования по взяткам он начал избавляться от своего имущества и оба этих автомобиля продал.

Напомним, замминистра обороны РФ был задержан вчера на рабочем месте. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.