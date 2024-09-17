У мужчины, похищенного в Егорьевске, сломаны восемь ребер

Стало известно о состоянии мужчины, которого ранее похитили в Егорьевске. Как сообщает портал Regions , у него сломаны восемь ребер. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Инцидент произошел 15 сентября. Мужчину в возрасте 38 лет похитили и вывезли в лес в деревне Данилово его бывшая супруга со своим мужем и двумя сообщниками. Злоумышленники избили потерпевшего и угрожали ему оружием, требуя деньги от продажи имущества. После этого они отобрали у мужчины ключи от квартиры и похитили из нее технику и телефоны. В результате потерпевший перевел похитителям 70 тысяч рублей и был отпущен.

По данным источника Regions, мужчину похитили, чтобы получить деньги с продажи автомобиля. Таким образом женщина рассчитывала получить деньги за машину, купленную в браке.

Также отмечается, что потерпевшего избивали бейсбольной битой. После избиения он притворился мертвым, а когда злоумышленники отвлеклись, сбежал. Недалеко находилось шоссе, и в этот момент по дороге проезжал наряд полиции. В результате четверых похитителей задержали. Все доставлены на допрос к следователю.