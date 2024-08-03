У полковника МЧС из Краснодарского края нашли 250 миллионов рублей и 20 машин

У полковника Сергея Симоненко, который занимает пост заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, а также его родных, было обнаружено на счетах порядка 250 миллионов рублей. У них также выявлено более двадцати машин, среди которых есть автомобили представительского класса. Об этом сообщил ТАСС .

Правоохранительные органы провели проверки в отношении самого Симоненко, а также его семьи. У них выявили счета на общую сумму в 250 миллионов рублей.

«У них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», - заявили журналистам.

Помимо этого, у самого полковника и его родственников было обнаружено более двадцати автомобилей, среди которых есть машины премиум-класса, такие как BMW X5, BMW X6, Lixiang L9 и Zeekr.

На все выявленные ценности был наложен арест в качестве гарантии обеспечения имущественного иска со стороны Генеральной прокуратуры. Та еще в середине июля обратилась в суд с требованием обратить в доход государства все имущество полковника.

Симоненко обвиняют в целом ряде преступлений: коррупции, поджоге, и даже покушении на убийство. Его задержали прямо на рабочем месте 1 августа. Свой пост он занял в октябре прошлого года.