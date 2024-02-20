Испанское информационное агентство EFE подтвердило гибель перебежчика Кузьминова

Напомним, в понедельник, 19 февраля, СМИ распространили информацию, что в Испании на пандусе гаража обнаружили тело угнавшего в 2023 году российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. В трупе обнаружили несколько следов от пуль.

Однако позже власти Испании, начавшие расследование по факту обнаружения трупа, заявили, что убитым мог быть не Кузьминов.

Теперь же, как пишет испанское информационное агентство EFE, убитым является именно российский летчик-перебежчик, как и подтверждали ранее в украинском ГУР.

Ранее сообщалось, что Кузьминова могли убить представители спецслужбы Украины, так как он мог сообщить лишнюю информацию посторонним.