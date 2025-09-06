У женщины из села Дунайка диагностировали минно-взрывную травму после атаки ВСУ

Так, в результате атаки беспилотников в селе Дунайка пострадала местная жительница.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, женщине была оказана медицинская помощь, ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Однако от предложенной госпитализации она отказалась. Также сообщается о повреждениях имущества — фасада дома, ограждения и автомобиля.

В настоящее время вся информация о последствиях инцидента уточняется. Подобные события являются тяжелым напоминанием о том, что конфликт напрямую затрагивает жизни мирных людей, проживающих вблизи зоны боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования семье водителя служебного автобуса, который погиб в субботу, 6 сентября, в результате атаки БПЛА.