У жителя Подольска нашли газовый револьвер и патроны

У жителя Подольска в возрасте 42 лет нашли оружие и боеприпасы. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью, мужчину задержали, на него заведено уголовное дело.

По данным ведомства, гражданина задержали возле одного из домов на улице Орджоникидзе. Во время осмотра его квартиры и автомобиля были найдены предметы, конструктивно схожие с газовым револьвером и зарядным стреляющим устройством, а также патронами.

Как показала экспертиза, изъятые предметы являются газовым револьвером и огнестрельным устройством. Сто семьдесят патронов являются боеприпасами, пригодными для производства выстрелов.

Также было установлено, что у мужчины уже имеется судимость. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.