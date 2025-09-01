Убийство 64-летней женщины в Свердловской области раскрыто спустя 27 лет

В Свердловской области завершено следствие по уголовному делу об убийстве 64-летней женщины, произошедшем в 1998 году. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя свердловского управления Следственного комитета России Александра Шульгу.

Это преступление оставалось нераскрытым в течение 27 лет, пока современные методы анализа не помогли установить личность преступника. Им оказался мужчина, родившийся в 1958 году, который в конце 90-х годов скитался по различным регионам России, совершая разбойные нападения и убийства.

Его злодеяния затронули Орловскую, Свердловскую, Владимирскую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую области и Красноярский край. В 2001 году суд признал его душевнобольным и назначил принудительное лечение, которое продолжается до настоящего времени.

На допросе по данному делу мужчина признал свою вину. Он объяснил, что совершил убийство с целью ограбления.

