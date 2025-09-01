В Свердловской области мужчина поджег дом бойца СВО ночью

В городе Артемовский, расположенном в Свердловской области, произошло чрезвычайное происшествие: жилище участника специальной военной операции (СВО) было намеренно подожжено. Супруга военнослужащего обвиняет в этом преступлении соседа, мотивируя его действия недовольством участием мужа в боевых действиях. Об этом сообщил телеграм-канал движения «Русская община», ссылаясь на слова женщины.

Согласно ее рассказу, посреди ночи сосед облил дом и машину ее мужа горючей жидкостью, после чего совершил поджог и скрылся с места преступления. Женщине удалось самостоятельно справиться с огнем и предотвратить серьезный ущерб. Она утверждает, что позже ей позвонила жена предполагаемого преступника и в надменной манере заявила о его безнаказанности.

«Она говорит, он (супруг соседки, возможный поджигатель) не придет извиняться. Ты знаешь, что ему ничего не будет, так как [был нанесен лишь] незначительный ущерб?», — заявила жена соседа.

Супруга военнослужащего также утверждает, что соседка призналась в поджоге, объясняя его желанием «наказать» ее мужа за участие в СВО.

