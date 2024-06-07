Убийца известного общественника из Подмосковья Еговцева находится в реанимации

Житель Лобни 1986 года рождения, который подозревается в жестоком убийстве мужчины, задержан. В настоящее время он находится в реанимации из-за ножевого ранения, которое было получено в ходе ссоры с потерпевшим, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло накануне в подъезде жилого дома. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту не менее восьми ударов ножом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

По данным СМИ, убитый — известный активист Антон Еговцев. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что конфликт между мужчинами произошел на почве ревности к супруге убитого.