Убийца военнослужащего в Солнечногорске мог караулить его несколько часов

Убийца военнослужащего, тело которого с огнестрельными ранениями нашли под Солнечногорском, мог караулить жертву на протяжении нескольких часов. Об этом сообщает Baza .

Так, на месте преступления были найдены окурки сигарет, банка энергетика, упаковка из-под йогурта и обертка шоколадного батончика. Согласно одной из версий, некоторые из этих находок могли принадлежать убийце.

После того, как было найдено тело потерпевшего, правоохранители объявили план «Перехват». Тем не менее злоумышленник пока не найден.