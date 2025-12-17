Убит несколькими выстрелами: в США неизвестные застрелили профессора ядерной физики Лурейру

Профессор ядерной физики Нуно Лурейру, работавший в Массачусетском технологическом институте (MIT), был убит в собственном доме. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Ученый проживал в Бруклайн, он вел изучение вспышек на Солнце и пытался разработать способы получения энергии с помощью термоядерного синтеза. В понедельник вечером, 15 декабря, его соседи услышали три сильных хлопка в доме профессора. После этого были вызваны полицейские. Правоохранители обнаружили, что ученый тяжело ранен.

«Пострадавший, 47-летний Нуно Ф. Г. Лурейру, был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями и скончался сегодня утром», — указала Дженнифер Паст, начальница местного департамента полиции.

Полицейские уже пообещали ограничить доступ к информации о преступлении, чтобы обеспечить объективность расследования.

