Убитыми в Наро-Фоминске пенсионерками оказались владелица завода и ее подруги

Одной из пенсионерок, застреленных в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа оказалась 64-летняя Светлана Филанович, являющаяся владелицей завода «Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента» (ТИАЛ). Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что преступление было совершено в понедельник, после чего тела подруг пролежали в подвале накрытыми пакетами.

Добавляется, что преступники вынесли из дома документы, драгоценности и угнали автомобиль хозяйки.