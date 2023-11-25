Убившего Флойда полицейского попытались зарезать в тюрьме

Экс-полицейского обвинили в непредумышленном убийстве при задержании, а также в нарушении гражданских прав. Срок он отбывает в тюрьме, которая расположена в штате Аризона. Там он и получил тяжелое ранение, после чего сотрудники тюрьмы отправили его в госпиталь.

Об этом сообщило агентство Associated Press. По утверждению журналистов, инцидент во многом связан с тем, что в данной тюрьме наблюдаются серьезные проблемы с безопасностью. Это учреждение также страдает от нехватки персонала.