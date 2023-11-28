Учащиеся частной московской школы выбросили из окна свою одноклассницу

Происшествие случилось в Таганском районе Москвы. Сведения об этом появились в социальных сетях. В одной из частных школ игры детей на перемене привели к тому, что ученики открыли окно в классе, который находится на первом этаже, и вытолкнули из него одну из девочек. Та упала на снег и получила ушиб трех отделов позвоночника.

Девочка была доставлена в больницу, где ее тщательно осмотрели, а затем прописали постельный режим. Правоохранители ведут проверку всех обстоятельств данного инцидента.