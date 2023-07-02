Участковый Красноярска попался на крышевании магазина с паленым алкоголем

В Красноярске задержан участковый уполномоченный полиции, который крышевал точку продажи алкоголя. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что им оказался майор полиции, который работал в органах внутренних дел 12 лет.

Уточняется, что он не реагировал на работу магазина, где продавались некачественные спиртные напитки.

Добавляется, что на получении взяток он смог заработать свыше 110 тыс. рублей. В настоящее время он отстранен от работы, проводится следствие.