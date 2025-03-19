Участник убийства Немцова добился перевода в чеченскую колонию через суд

Хамзат Бахаев, осужденный за участие в убийстве политика Бориса Немцова, через судебное разбирательство добился перевода в исправительное учреждение, расположенное в Чеченской Республике, что позволит ему быть ближе к семье. Об этом свидетельствуют судебные документы, передает РИА Новости.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, в феврале 2015 года. Пятеро причастных к убийству получили сроки от 11 до 20 лет.

Заур Дадаев, признанный киллером, получил 20 лет. Следствие установило, что Бахаев предоставлял информацию сообщникам и должен был помочь им скрыться.

После отказа ФСИН в переводе Бахаев обратился в суд, который обязал ведомство пересмотреть решение, учитывая удаленность колонии от его семьи. Впоследствии ФСИН приняла решение о переводе Бахаева в ИК-2 Чернокозово в Чечне.

Однако Бахаев подал иск о компенсации за задержку исполнения судебного решения, но Мосгорсуд отклонил его требования, признав действия ФСИН законными и своевременными.

Ранее сообщалось, что в ИК-4 организовали проверку после новости о звонке Ефремова другу.