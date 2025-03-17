SHOT: в ИК-4 организовали проверку после новости о звонке Ефремова другу

В ИК-4 инициировали масштабную проверку после появления информации, что отбывающий наказание актер Михаил Ефремов позвонил своему другу из колонии, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, Михаил Ефремов позвонил своему другу, чтобы поздравить его с днем рождения. 61-летний осужденный в разговоре отметил, что вскоре будет суд. Актер надеется, что сможет воспользоваться правом условно-досрочного освобождения. Он отметил, что в случае успешного решения суда устроит «чудовищную движуху» по всей Белгородской области.

По данным SHOT, в белгородской ИК-4 проводят масштабную проверку. Цель — выяснить, кто предоставил заключенному мобильный телефон.

«Сейчас вся колония в Белгородской области буквально «поднята на уши» из-за одного веселого звоночка актера», — сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, заседание, которого ожидает актер, может быть перенесено на несколько месяцев или полностью отменено. Пока оно назначено на 24 марта.

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова опроверг информацию о подготовке актера к «чудовищной движухе».