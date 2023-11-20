Участники почти трех тысяч аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

За минувшую неделю на горячую линию подмосковной Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения обратились участники свыше 2,9 тысячи аварий.

Более 500 человек благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», еще около тысячи человек получили помощь по оформлению аварий без пострадавших в специализированных центрах, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что сейчас в регионе работают пятнадцать Центров помощи при ДТП, в том числе в Одинцово, Истре, Раменском, Королеве, Балашихе, Люберцах, Пушкино и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.