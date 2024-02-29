Участники рейдов на станции Луховицы напомнили пассажирам о правилах безопасности на железнодорожных путях

На железнодорожных путях на станции Луховицы провели профилактический рейд по соблюдению правил безопасности.

Пассажирам раздали листовки с информацией о мерах безопасности и правилах поведения. К людям обратились с призывом бережного отношения к себе и окружающим.

Рейд провели представители окружной администрации, сотрудники административно-пассажирской инспекции, транспортной полиции и прокуратуры, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также волонтеры.

«Мы знаем, что железная дорога востребована жителями округа. Пассажиропоток с каждым годом растет. Но, тем не менее, железная дорога – была, есть и будет местом повышенной опасности. Человек, который находится здесь, должен соблюдать правила безопасности. Переходить пути требуется исключительно по санкционированному пешеходному переходу. Нужно снять наушники, отвлечься от мобильного телефона, посмотреть по сторонам, убедиться, что поезда нет», – сказала начальник отдела транспорта, дорожной инфраструктуры и муниципального контроля администрации городского округа Луховицы Наталья Артеменкова.

Многие пассажиры игнорируют правила безопасности. Самым распространенным нарушением является пересечение пути в неположенном месте. В 2023 году на путях у городского железнодорожного вокзала произошли два несчастных случая.

В декабре житель поселка Красная Пойма 2006 года рождения попал под колеса поезда. В феврале 35-летняя жительница городского округа Луховицы вследствие удара о поезд получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

С целью исключения подобных ситуаций профилактические рейды на станции Луховицы проводятся на регулярной основе. К ним подготавливаются с особенной ответственностью.

Администрация округа призывает к бдительности не только пассажиров, но и руководство компании «Российские железные дороги». Состояние перронов оценивается как неудовлетворительное: платформы сильно занижены, а вторая полоса заужена. Администрация настаивает на необходимости реконструкции с целью обеспечения безопасности пассажиров. На данный момент конкретные сроки по проведению работ не оглашены.

Участники рейдов обращаются к жителям с напоминанием, что технические характеристики поезда отличаются от автомобиля. Он не может быстро затормозить. Железнодорожные пути — место повышенной опасности, поэтому важно всегда оставаться сосредоточенными и аккуратными.