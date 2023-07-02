Участники уличных беспорядков в одном из городов устроили нападение на дом мэра
Фото: [© Евгений Полойко/РИА Новости]
Они сначала протаранили здание автомобилем, а затем попытались поджечь его.
Инцидент произошел в небольшом городе Л'Ай-ле-Роз прошедшей ночью. Мэр данного населенного пункта Венсан Жанбрюн находился в здании мэрии, выполняя свои должностные обязанности. В это время участники уличных беспорядков решили поквитаться с его семьей.
«На мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», - сообщил градоначальник в социальных сетях.
Жена и ребенок мэра получили ранения, но остались живы. Об этом сообщили РИА Новости. Французские правоохранители уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство.