Участники уличных беспорядков в одном из городов устроили нападение на дом мэра

Они сначала протаранили здание автомобилем, а затем попытались поджечь его.

Инцидент произошел в небольшом городе Л'Ай-ле-Роз прошедшей ночью. Мэр данного населенного пункта Венсан Жанбрюн находился в здании мэрии, выполняя свои должностные обязанности. В это время участники уличных беспорядков решили поквитаться с его семьей.

«На мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», - сообщил градоначальник в социальных сетях.

Жена и ребенок мэра получили ранения, но остались живы. Об этом сообщили РИА Новости. Французские правоохранители уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство.