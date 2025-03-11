Участнику покушения на бывшего депутата Рады дали 24 года колонии строгого режима

Петр Жицкий, который принимал участие в покушении на Олега Царева, бывшего депутата Верховной Рады, получил 24 года лишения свободы в качестве наказания. Об этом сообщил ТАСС.

По версии следствия, Жицкий согласился выполнить задание Службы безопасности Украины. Он взялся собирать интересующие спецслужбу сведения в Крыму, а также вызвался помочь с убийством Царева. Злоумышленник в 2022 году вытащил из тайника оружие и взрывчатку, затем изготовил самодельное взрывное устройство. Он также вел слежку за Царевым и назначил наиболее удобное для покушения место. После этого агенты СБУ совершили в этом месте покушение на экс-депутата, но тот сумел скрыться. Жицкого обвинили в целом ряде нарушений статей Уголовного кодекса, начиная с государственной измены.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 000 рублей», — таков был приговор Южного окружного военного суда.

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