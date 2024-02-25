Учения по устранению аварий на теплосетях состоялись в подмосковном Воскресенске

Отмечается, что данные учения проводились по поручению Вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина. Участие в учениях приняли руководители всех администраций, курирующие вопросы ЖКХ и теплоснабжения, все ресурсоснабжающие организации и компании, управляющие жилым фондом.

«Задача учений — продемонстрировать нашим муниципальным аварийно-восстановительным службам современные технологии, применяемые при устранении технологического нарушения на сетях горячего водоснабжения, позволяющие без ущерба для жителей быстро восстанавливать работоспособность системы тепло- и водоснабжения», — прокомментировал Евгений Хромушин.

В ходе практического занятия специалисты продемонстрировали: врезку байпаса в действующую систему ГВС; прокладку байпасной линии и ее заполнение; подготовительные работы для замены ветхого участка сетей. Помимо этого, аварийно-восстановительные бригады проверили состояние подвального помещения многоквартирного дома, подключенного к сетям, на которых проводились работы. Специалисты измерили температурные параметры подачи теплоносителя на входе в дом, а также посетили квартиру одной из жительниц, проверив горячую воду и отопление. В ходе проверки было отмечено, что работы по устранению утечки не сказались на комфорте жителей, температурные параметры практически не снизились.