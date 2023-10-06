Ученик пятого класса умер во время урока физкультуры в Красноярске

Он внезапно упал и потерял сознание. Прибывшие врачи только констатировали смерть ребенка.

Происшествие случилось сегодня, 6 октября, в Советском районе Красноярска. Одиннадцатилетний школьник потерял сознание прямо на уроке физкультуры, который проходил в школе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление представителей регионального Следственного управления.

«Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», - указали они.

Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку данного инцидента.