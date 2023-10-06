Ученик пятого класса умер во время урока физкультуры в Красноярске
Фото: [© РИА Новости]
Он внезапно упал и потерял сознание. Прибывшие врачи только констатировали смерть ребенка.
Происшествие случилось сегодня, 6 октября, в Советском районе Красноярска. Одиннадцатилетний школьник потерял сознание прямо на уроке физкультуры, который проходил в школе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление представителей регионального Следственного управления.
«Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», - указали они.
Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку данного инцидента.