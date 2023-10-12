Ученик третьего класса напал с топором на полицейских в Башкирии

Родителей девятилетнего мальчика пытались задержать по подозрению в краже. Ребенок в ответ ударил обухом топора по спине одному из правоохранителей.

Происшествие было зафиксировано еще вчера, в селе Родина Гафурийского района. 29-летнюю местную жительницу заподозрили в том, что она незаконно сняла деньги с чужой банковской карты. Ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения, и стал препятствовать правоохранителям. Он повел себя агрессивно, начал нецензурно выражаться и вдобавок стал угрожать силовикам топором. Тем пришлось применить к нему силу, и отнять предмет.

«К одному из полицейских подбежал 9-летний сын задержанного и вторым топором, взятым им с веранды дома, нанес удар по спине сотрудника», - сообщили об инциденте представители регионального управления МВД.

Их слова привели РИА Новости. В итоге полицейским пришлось доставлять в отдел всю семейку. Все факты об оскорблении и применения насилия по отношению к сотрудникам органов власти передадут в Следственный комитет. Уже там им дадут соответствующую оценку.