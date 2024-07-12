Ученые обнаружили смертоносный вирус у обитающих в Подмосковье кабанов

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко РАН исследовали кабанов, обитающих на территории Московской области.

Выяснилось, что более семидесяти процентов диких животных заражены опасными патогенами — цирковирусами свиней разных типов. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам ученых, данное заболевание поражает в том числе иммунную и дыхательную системы, а также почки. Вирус может передаваться домашним животным, нанося значительный экономический ущерб свиноводческим хозяйствам, указали специалисты.

Ученые добавили, что эффективных мер лечения цирковирусной инфекции на данный момент не существует, поэтому фермерам следует соблюдать необходимые меры биозащиты.