Учителя школы в Дмитрове задержали по подозрению в совращении 10-летней девочки

В Дмитрове был задержан учитель одной из местных школ, который подозревается в совращении 10-летней девочки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, преступление было совершено в январе этого года в физкультурном зале образовательного учреждения. Педагог совершил в отношении девочки противоправные действия.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Также ему изберут меру пресечения.

По информации Mash, задержан учитель физкультуры Останкинской средней школы. По словам матери пострадавшего ребенка, мужчина запер ее дочь в спортзале и надругался над ней. Между тем, родители других учеников встали на сторону педагога и создали петицию в его защиту. По их словам, учитель — это добрый и глубоко верующий человек.