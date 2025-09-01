Учительница труда совратила 17-летнего ученика и обвинила его в домогательствах

В американском штате Висконсин была задержана преподавательница технологии, обвиняемая в связи с несовершеннолетним учеником и последующем ложном обвинении его в приставаниях. Об этом сообщило издание Civic Media.

Под стражу заключена 42-летняя Марси Циммерман, проживающая в Сент-Клауде. Ей предъявлены обвинения, включающие сексуальное насилие со стороны работника образовательного учреждения в отношении учащегося, интимную связь с несовершеннолетним и предоставление ему материалов, наносящих вред.

В июле в правоохранительные органы обратился сам потерпевший. Он рассказал, что их общение с Циммерман началось в стенах школы, но впоследствии переросло в сексуальные отношения, сначала дистанционно, а затем и при личных встречах.

По словам юноши, после завершения учебы в 2024 году он прекратил все контакты с женщиной, заблокировав ее номера телефонов и страницы в социальных сетях, и просил ее больше не связываться с ним. Однако Циммерман заблокировала номер экс-ученика лишь 22 августа, после неудачной попытки дозвониться до него.

Во время допроса учительница заявила, что инициатором общения был ученик и что сексуальная связь между ними произошла из-за его домогательств. В настоящее время для Циммерман установлен залог в размере $250 тыс. (что эквивалентно 20 млн руб.). Первое заседание суда по данному делу запланировано на 21 октября.

Ранее сообщалось, что учительница из Невады призналась, что совратила 12 детей, включая свою родственницу.