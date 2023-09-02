Учительницу в Москве обманули на пять миллионов рублей перед 1 сентября

В столице злоумышленники обманули учительницу на пять миллионов рублей перед Днем знаний. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что мошенники сообщили ей о якобы смене номера телефона.

Добавляется, что позже преступники, представившись сотрудниками банка, сказали, что заявка на смену номера принята, а на данные 59-летней учительницы оформлена заявка на кредит в размере два миллиона рублей.

Поясняется, что после этого якобы работник Банка России предложил перевести все средства в другие банки.

Уточняется, что в целом у москвички украли пять миллионов рублей. Правоохранительные органы проводят проверку.